Toiture En Bardeau D’asphalte À Québec

Dans les travaux de toiture, rien n’est plus necessary que la préparation de la floor sous les bardeaux. La complexité des travaux– En effet, plus la charpente de votre toitureest complexe, plus les travaux prendront du temps et donc fera gonfler le montant ultimate à débourser. Toutes les planches pourries ou endommagées doivent être remplacées avant la pose des bardeaux neufs. Nos couvreurs qualifiés effectuent la pose de bardeaux selon des procédures d’set up rigoureuses. L’effet de la chaleur, du vent, du gel, de l’eau, des moisissures et des rayons ultraviolets détériore les bardeaux d’asphalte. Sa durée de vie est de plus de 50 ans et est très écologique, de sa fabrication à la fin de sa vie.

En plus de rehausser l'facet de tout kind de toit, ils sont plus faciles à installer et beaucoup plus durables. Cependant, pour vous simplifier la vie, vous pouvez louer un conteneur Recybac si vous habitez à Montréal, sur la Rive-Sud ou sur la Rive-Nord. En effet, un toit plat est plus capricieux concernant l'évacuation des eaux. Abritez et protégez les buissons et les plantes qui peuvent être abîmés par les matériaux tombant du toit, et utilisez une bâche pour retenir le plus de matériaux possible. Sans oublier que la température extérieure ne doit pas être sous la barre des six degrés. Sous cette température, les feuilles de bardeaux auront tendance à casser. Cependant, il est attainable d'éviter le pire en effectuant une inspection préventive de votre toit avant l'arrivée de l'hiver.

Le coût d’une toiture en asphalte et gravier se chiffre aux alentours de 10$/Pi2. Ayant une durée de vie entre 20 et 35 ans, il est primordial de garder une bonne air flow dans l’entretoit. Une fois l’set up complétée, un inspecteur peut venir évaluer la qualité des travaux effectués. Concernant le coût, le prix peut varier entre 15$ et 26$ par pied carré, ce qui représente un montant de $ à $ pour une toiture d’une superficie de pieds carrés.

Les vieux bardeaux sont pris en cost et sont récupérés puis utilisés pour la réparation de routes. Le bardeau est devenu plus léger parce qu’il a moins d’asphalte dans sa composition. On retrouve des bardeaux de classe supérieure au double du prix que ceux de la classe C et D. Tous ces granules ne peuvent pas adhérer aux bardeaux ; la plupart sont récupérés et réutilisés. Avant d’installer le bardeau, votre couvreur s’assurera que votre toit soit en bon état et que la air flow soit advertéquate. Par la suite, il installera votre bardeau d’asphalte selon les étapes précises et les techniques éprouvées de BP Canada.

Au déhalf, en façade, fixez une bande de bardeau d’asphalte à les pattes orientées vers le haut. Utilisez de 4 à 6 clous par feuille selon le information d’installation du fabricant. Ces phénomènes découlent très souvent d’une air flow insuffisante ou inefficace du comble (« entretoit »). Une couverture de toit en bardeaux d’asphalte doit être inspectée deux fois l’an, à l’automne et au printemps.

Un bardeau qui a une durée de vie de 20 ans est donc garanti pour un maximum de deux décennies. Si vous optez pour des bardeaux d’asphalte, vous devez d’abord vous procurer un grattoir à bardeau. Le finances alloué à la réfection d’un toit dépend de plusieurs choses.